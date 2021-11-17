بالفيديو.. رئيس الإتحاد البوركينابي :”جعلنا الجزائريين يرتجفون”

أشاد لازار بانسي، رئيس الإتحاد البوركينابي لكرة القدم، بلاعبيه رغم إقصائهم المُر على يد الخضر، في التصفيات المونديالية، أمس الثلاثاء.

وظهر الرجل الأول في كرة القدم البوركينابية، في غرف حفظ الملابس بملعب مصطفى تشاكر، حيث عمل على رفع معنويات “الخيول”، بعد نهاية مشوارهم في التصفيات.

وقال :”ليس لدي ما أقوله لكم، قدمتم تصفيات رائعة، وحصدتم 12 نقطة كاملة، ولم تتعرضوا تماما للهزيمة، جعلتم الجزائريين يرتجفون”.

ليؤكد بانسي بأن السلطات في بلاده ستواصل دعم أشبال كامو مالو لأن المستوى مقنع الى أبعد الحدود.

https://www.facebook.com/watch/?v=3099080526973318