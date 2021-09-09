بالفيديو.. رئيس الجمهورية: “منحنا كل التعليمات اللازمة لتكفل أفضل بذوي الهمم”

طمئن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رياضيي ومدربي فئة ذوي الهمم، من خلال تأكيده على إسداء تعليمات لتكفل أفضل بوضعيتهم مستقبلا.

وخلال حفل التكريم الذي خصصه على شرفهم اليوم الخميس، خاطب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مدربي فئة ذوي الهمم مصرحا: “منحنا كل التعليمات من أجل التكفل بكم أفضل من السابق، حيث ستتم متابعتكم يوميا”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “يجب نسيان الماضي، وكل ما تحتاجونه وزير القطاع سيكون تحت تصرفكم، وإذا اقتضى الأمر حتى الوزير الأول سيكون في الخدمة”.