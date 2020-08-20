بالفيديو.. رئيس الجمهورية يؤدي تحية المسجد بالجامع الأعظم

أدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تحية المسجد بالجامع الأعظم، في المحمدية بالعاصمة.

وقد شرع رئيس الجمهورية في زيارة عمل وتفقد الى المسجد الأعظم، حيث وقف عند عديد المحطات على مستوى الجامع.

وتابع الرئيس تبون والوفد المرافق له، شريطا توضيحيا حول مراحل انجاز هذا المعلم الديني والثقافي والعلمي.

كما وقف على جناح الإمام وقاعة الصلاة، إلى جانب تفقده لمرافق حيوية يشملها الجامع على غرار، دار حضانة ومحلات تجارية ووكالة بريدية.

ووقف رئيس الجمهورية على آلية التخفيف من شدة الهزات الأرضية بالمسجد الأعظم.