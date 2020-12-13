بالفيديو.. رئيس الجمهورية يوجه كلمة للشعب الجزائري

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، كلمة للشعب الجزائري، يعلن فيها تعافيه من فيروس كورونا.

وغرد رئيس الجمهورية بفيديو على تويتر “الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة”.

وأضاف رئيس الجمهورية “ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة”.

وقال رئيس الجمهورية “كما تعلمون، منذ ما يقرب الشهرين، أخذت الى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا”.

وتابع الرئيس تبون “‏موعدنا قريب على أرض الوطن لنواصل بناء الجزائر الجديدة”.

وأضاف الرئيس تبون “اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل ورعايته ولطفه بالقضاء والقدر وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان، الحمد لله طريق التعافي بدأت فيه، سيأخذ أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أسابيع أخرى، ولكن بإذن الله سأسترجع كل قواي البدنية”.

وتابع الرئيس “بعدي عن الوطن ليس نسيانه فأنا أتابع يوميا ان لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن”.