بالفيديو.. رئيس الحكومة الإسباني السابق يعلق على أزمة بلاده مع الجزائر

وصف رئيس الحكومة الاسباني السابق، خوسيه ماريا أزنار، الأزمة مع الجزائر بالكارثة الدبلوماسية الملحوظة. مشيرا إلى أن إسبانيا ستدفع ثمنها باهظا.

وفي تصريحه لموقع Public Mirror، أقر الزعيم السابق للحكومة الإسبانية بأن صراع إسبانيا مع حليف استراتيجي مثل الجزائر. من أجل سيادة الصحراء الغربية هو أمر سيتم دفعه غالياً.

وقال رئيس الحكومة الاسباني السابق “من بين الكوارث الدبلوماسية التي رأيتها في الآونة الأخيرة ، من أبرزها تلك التي نظمتها هذه الحكومة مع البلدين”.

وشدد في هذا الصدد على أنه تم اتخاذ خطوة غير عادية من طرف اسبانيا. متسائلا كيف لرئيس الحكومة الحالي أن يتخذ موقفا دون إبلاغ المعارضة، أو إجراء نقاش برلماني.

وأضاف رئيس الحكومة الإسباني السابق “أيها الإسبان، ما يحدث شيء غير عادي. ورد فعل حليفنا أمر بديهي خاصة وأننا أبرمنا معه اتفاقًا استراتيجيًا وقعته بنفسي في عام 2003. لقد قتلنا اتفاقية أول مورد للغاز لإسبانيا في سياق أزمة الطاقة “.

وفي رأي المتحدث، ما تم القيام به دبلوماسياً وسياسياً في شمال إفريقيا “نكسة غير عادية لإسبانيا. سوف تدفع ثمنها باهظاً، لأن هذه الأشياء في العالم الدولي ليست مجانية”.

وبحسب كلماته فإن النتائج الأولى لهذه الحركات بدأت بالفعل في الظهور: “إننا ندفع ثمنها بالفعل. من حيث انعدام المصداقية وعدم الاحترام”.

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