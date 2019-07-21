بالفيديو.. رئيس الزمالك “طيّح لقدر” ويشتم محرز على المُباشر!

دخل “مُرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك المصري في حالة هستيرية، وهو يتحدث عن الدولي الجزائري “رياض محرز”، سهرة أمس السبت.

ولم يرتدد الرجل الأول في القلعة البيضاء في إستعمال عبارات بذيئة، وهو يتحدث عن “فخر العرب”، في القناة “المحور” المحلية.

وقال عن نجم “مانشستر سيتي” :”رياض محرز محرز عيّل قليل الأدب ومغرور، ومن الأفضل له أن يبقى في البيت وفقط”.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية إتهام قائد “الخضر” بتجاهل الوزير الأول المصري “مصطفى مدبولي”، وهذا عند تسلمه لقب “الكان 2019”.