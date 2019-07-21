بالفيديو.. رئيس الزمالك “طيّح لقدر” ويشتم محرز على المُباشر!

دخل “مُرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك المصري في حالة هستيرية، وهو يتحدث عن الدولي الجزائري “رياض محرز”، سهرة أمس السبت.
ولم يرتدد الرجل الأول في القلعة البيضاء في إستعمال عبارات بذيئة، وهو يتحدث عن “فخر العرب”، في القناة “المحور” المحلية.
وقال عن نجم “مانشستر سيتي” :”رياض محرز محرز عيّل قليل الأدب ومغرور، ومن الأفضل له أن يبقى في البيت وفقط”.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية إتهام قائد “الخضر” بتجاهل الوزير الأول المصري “مصطفى مدبولي”، وهذا عند تسلمه لقب “الكان 2019”.
التعليقات (2)
بيدق ونذل وشيّات …وتستحق يا(مُرتضى منصور) كل ما في اللغات واللهجات والإشارات من كلمات ناقصة وبذيئة وساما على صدرك…وأنت لا تمثل الرياضة في شيء من المفروض تقرأ كل القراءات لحركة محرز فخر العرب…ولكن منك ومنأمثالك لا يصدر إلّا هكذا هطرقات رضا ل(س.س) فتعسا لكم بكل إختصار إنّه يمثل الأنقلابي على الشرعية ونعتبر ما صدر (محرز فخر العرب) هدية لمرسي شهيد الأمة
الحسد …………………..دعوها في ماكانه ولا تضخم كلامه