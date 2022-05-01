بالفيديو.. رئيس الفاف:”عيد فطر مُبارك لكل الأسرة الرياضية”

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، الأسرة الرياضية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

الرجل الأول في الفاف قال في فيديو نشره الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

“ها هو شهل رمضان الفضيل يكتمل، ويحل عيد الفطر”.

قبل أن يُضيف:”نتمناه مُباركا ومناسبة فرح وسعادة ونجاح لكل الأسرة الرياضية ولكل من ساندنا”.

كما أضاف”أتمنى أن يعود هذا العيد علينا بالصحة والعافية، وباسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أقول لكم عيد مبارك سعيد”.