بالفيديو.. رئيس الفاف يُعلق على مستوى المُباراة الافتتاحية للكان

علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” على المباراة الافتتاحية للكان التي جمعت اليوم الكاميرون ببوركينافاسو.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي:”لقد كانت مباراة افتتاحية بنفس طابع المباريات الافتتاحية، لم نُشاهد الشيئ الكثير”.

كما رفض عمارة التعليق على سؤالا يتعلق بسهولة المأمورية بالنسبة للخضر بعد مشاهدته مستوى المواجهة الافتتاحية.

حيث اكتفى بالقول:”لا أريد الدخول في هاته التفاصيل وهذه مجرد مباراة افتتاحية”.

بالفيديو.. الإعلام العالمي بالكاميرون يُشيد ببلماضي والخضر

آشاد الإعلام العالمي الذي تواجد لتغطية منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المُقامة بالكاميرون بالمُنتخب الوطني الجزائري ومُدربه جمال بلماضي.

حيث عبر إعلامي دانماركي تواجد لتغطية المواجهة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينافاسو عن اعجابه بالخضر والعمل الكبير الذي يقوم به بلماضي.

ومن جهته قال إعلامي فرنسي:”المُنتخب الوطني هو المُرشح الأول للتتويج بالكان ويملك لاعبين كبار”.

كما قالت إعلامية كاميرونية:”أنا مُعجبة برياض محرز وعندما أتحدث عنه أشعر بالسعادة والفرح”.

برمج جلسة فيديو.. بلماضي يشرع في معاينة منتخب سيراليون في هذا الموعد

يجري لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم حصة تدريبية بداية من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي.

و ستجرى اليوم أوّل حصة تدريبية لأشبال بلماضي بملحق ملعب “جابوما” الذي سيلعب به اللقاء المرتقب. بعد غد أمام منتخب سيراليون في إفتتاح مباريات “محاربي الصحراء”.

كما كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن مهندس التتويج بـ”كان” مصر سيكون على موعد اليوم مع معاينة لاعبي منتخب سيراليون. عن طريق “جلسة فيديو”. وهو الأمر الذي سيدخل القائد رياض محرز وزملائه في اجواء المباراة ولو بشكل نظري.

يذكر. أن الفاف أعلنت عن برنامج اليوم. عندما أكّدت أن اللقاء جرى بين مسؤولي الكاف و اللاعبون والجهاز الفني صباح اليوم على الـ 10:00 سا. فيما إلتقى أعضاء الطبي والإداري والإعلامي فيما بينهم على الـ 11:00 سا.

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وحطت طائرة المنتخب الوطني أمسية اليوم بمطار دوالا الدولي بالكاميرون. إستعدادا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم غد الأحد.

وتنقل المنتخب الوطني على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة دوالا الكاميرونية. أين ستتجه البعثة الجزائرية مباشرة إلى فندق أونومو بمدينة دوالا.

و اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من القرارات التي سيتم اعتمادها في “كان” الكاميرون 2021 المقرر انطلاقها غدا الأحد.

و قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السماح للمنتخبات المشاركة في “كان” الكاميرون، بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى في كل مباراة.

وأوضحت الكاف، بأنه التغييرات الخمسة، يجب أن تتم في ثلاث مرات كحد أقصى، كما يمكن إجراؤها بين شوطي اللقاء.

كما سيتم السماح بتبديل إضافي واحد لكل منتخب، في حال اللجوء للوقت الإضافي، في احدى مباريات هذه الدورة

و بخصوص عدوى كورونا، أكدت الكاف، منع أي لاعب مصاب بالعدوى، من المشاركة أو التواجد في الملعب.