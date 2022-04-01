بالفيديو.. رئيس الفيفا يصدم الجزائر بشأن الطعن ضد غاساما

أكّد رئيس الفيفا جياني أنفانتينو أنه لم يكن على علم بشأن طعن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ذلك بخصوص الإقصاء المرّ أمام الكاميرون الذي كان بطله الحكم غاساما المتسبّب في فضيحة كروية.

كما قال أنفانتينو في تصريح لموقع “وين وين” القطري: “لا علم لي بطلب الجزائر لإعادة المباراة” كما أضاف “منتخب الجزائر قدم مباراة كبيرة وهذه هي كرة القدم أحيانا تكون قاسية”.