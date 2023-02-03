بالفيديو.. رئيس الكاف يزور القرية المتوسطية بوهران

قام أمسية اليوم الجمعة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بزيارة القرية المتوسطية بوهران.

وكان، موتسيبي، مرفوقا بوالي ولاية وهران، سعيد سعيود، وكذا أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ورئيس الفاف، جهيد زفيزف.

وقدم سعيود لموتسيبي كل التفاصيل المُتعلقة بالقرية المتوسطية، كما جاب الرجل الأول في الكاف مُختلف هياكل القرية المتوسطية.

وآبدى موتسيبي الذي تلقى هدايا تذكارية في نهاية الزيارة اعجابه بالقرية المتوسطية التي احتضنت الوفود في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت بوهران الصائفة الماضية.

ويتواجد موتسيبي بوهران لحضور المباراة الترتيبية لشان الجزائر التي تجمع في هاته الأثناء النيجر بمدغشقر.