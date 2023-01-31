بالفيديو.. رئيس الكاف يصل وهران لحضور نصف نهائي الشان

وصل رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى مطار أحمد بن بلة بوهران قبل التنقل إلى ملعب ميلود هدفي لمتابعة نصف نهائي الشان.

و سيجمع نصف نهائي الشان بين المنتخب الوطني و نظيره منتخب النيجر بداية من الساعة الخامسة.

كما تواجد رئيس الفاف جهيد زفيزف برفقة رئيس الكاف موتسيبي في وهران لحضور المقابلة.

وكشف زفيزف في تصريحه لـ “النهار” عن برنامج موتسيبي “لديه برنامج ثري اليوم، إلى جانب متابعته المباراة الترتيبية و النهائي”.

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