بالفيديو.. رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لموقف محرج على المباشر

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لموقف محرج أثناء إلقائه خطابا في المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطانية.

وحسب الفيديو توقف جونسون عن الحديث لمدة 25 ثانية. بعد أن بدا أنه لا يستطع العثور على الفقرة التي يريد أن يقرأها.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون عن نجاحه في العديد من الأمور المتعلقة بالصناعة، خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء.

وتخبط جونسون وظل صامتًا بينما كان ينظر في كومة أوراقه بينما يتنفس بشدة ويغمغم “سامحوني” عدة مرات.

وأخيرًا، بعد حوالي 25 ثانية مؤلمة، وجد الفقرة التي يريد قراءتها. موضحًا كيف يبقى الناس على ما يبدو بالقرب من أماكن ولادتهم للعمل، وذلك بفضل الحكومة المذهلة.

وقالت صحيفة اندبندنت إنها كانت لحظة محرجة جدًا ولم تسر الأمور بشكل أفضل بالنسبة لرئيس الوزراء في بقية الخطاب.

في مكان آخر في الدقيقة 25، قال جونسون إنه يجب على الناس العودة إلى المكاتب “للتعلم والمنافسة”. وادعى أن “الطبيعة الأم لا تحب العمل من المنزل”.

وتعرض لانتقادات واسعة على موقع “تويتر” للتدوين القصير لأنه بدا وكأنه يشير أن المباني الشاهقة تخرج من الأرض مثل الزهور.

وقال رئيس الوزراء، متمسكًا بالموضوع البيئى، إنه سيكون من غير المقبول في المستقبل بناء محطة فحم. مثل إشعال سيجار على متن طائرة.

واستغل حزب العمال الأداء الفوضوي قائلاً أن “النكتة لم تعد مضحكة بعد الآن”. وقد يكون لذلك تداعيات أكثر خطورة حيث يشعر نواب حزب المحافظين بالإحباط بشكل متزايد. بسبب تخبط الحكومة في مجموعة من القضايا.

وأقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بارتكاب “خطأ”، بمواجهة عاصفة تنديد في البرلمان حول فضيحة تطاله منذ أسبوعين بشأن أنشطة ترويج، لكنه أخذ على المعارضة “هجماتها المتوصلة” بشأن الفساد. ويستعد جونسون لجلسة مساءلة حساسة أمام النواب، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته.

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