بالفيديو.. رئيس بلدية فرنسي: “مرسيليا” مدينة جزائرية

وصف عمدة مرسيليا، بينوا بايان، مدينته على أنها أكبر مدينة جزائرية في فرنسا. حيث يعيش فيها العديد من المواطنين الجزائريين.

وجاء هذا التصريح عقب استقبال سفير الجزائر لدى فرنسا، سعيد موسي، من قبل عمدة مرسيليا، بينوا بايان، في قصر الفارو.

وركزت المقابلة بشكل خاص على العلاقة بين مدينة مرسيليا والجزائر.

وخلال هذا اللقاء الذي انعقد في سياق يشعل فيه قانون الهجرة الجمعية الوطنية. لم ينقص رئيس بلدية مرسيليا، بونوا بايان. بحسب الصحافة المحلية، من الإشادة بعلاقة مدينته بالجزائر.

وخلال هذا اللقاء مع السفير الجزائري بفرنسا، استذكر بينوا بيان التاريخ الفريد لمدينة مرسيليا والجزائريين. الذين ساهموا بشكل كبير في وصولها إلى ما هي عليه اليوم.

إلى ذلك، وصف عمدة المدينة أن “مرسيليا هي أكبر مدينة جزائرية في فرنسا”. حيث يعيش في مدينة مرسيليا العديد من المواطنين الجزائريين.

علاوة على ذلك، أشار بينوا بايان إلى “أن مدينة مرسيليا، تتكون أيضا من نساء ورجال يحملون تاريخا وهوية فريدة”.

كما قال “على فرنسا أن تنظر، اليوم، إلى ماضيها بكل وضوح. وأيضا إلى مستقبلها الذي يتطلب تعاونا وروابط قوية مع الجزائر”.

وبعد هذا الخطاب، تحدث عمدة مرسيليا أيضا عن الجالية الجزائرية في فرنسا.

ويضرب في هذا السياق بعض الأمثلة على الخصائص التي تميزهم. ومنها التفوق الأكاديمي وروح المبادرة.

وقال في هذا الشأن “هناك العديد من الفرنسيين الجزائريين وسكان مرسيليا من أصل جزائري الذين يجلبون الشرف للمدينة.”

من جهته، تأثر سفير الجزائر بفرنسا بهذا الخطاب. والذي أبرز حكمة والتزام رئيس بلدية مرسيليا تجاه مدينته والجالية الجزائرية في فرنسا.