بالفيديو.. رئيس روما يحتفل بطريقة غريبة عقب إقصائه لبرشلونة !

عمّت الأفراح العاصمة الإيطالية “روما” بعد التأهل التاريخي لرفقاء دي روسي للدور النصف نهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا عقب فوزهم على برشلونة.

وكانت “الريمونتادا” التي حققها الفريق الإيطالي قد صنعت الحدث في مختلف الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وأبرز من صنع الحدث كان رئيس الفريق “جايمس بالوتا” الذي قرر الاحتفال مع جمهور فريقه بطريقة فريدة من نوعها.

حيث قام بالقفز داخل “نافورة” وسط هتافات أنصار الجيالوروسي.