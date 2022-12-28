بالفيديو.. رئيس لجنة تنظيم الشان يرد على المغرب

رد رئيس لجنة تنظيم منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، رشيد أوكالي، على الجامعة المغربية لكرة القدم.

حيث قال اليوم الأربعاء في ندوة صحفية:”نحن معنيون بالتنظيم على المستوى الوطني، ولذلك نحن أمام حتمية توفير النقل للوفود على المستوى الداخلي فقط”.

وأضاف:”بخصوص القدوم للجزائر.. فإن الوفود المُشاركة هي المسؤولة عن العملية سواء من الناحية المادية أو من ناحية مُخطط الطيران المُعتمد”.

كما ختم:”قوانين المُنافسة تفرض علينا تسهيل الأمور على الوفود للقدوم للجزائر وليس توفير رحلة خاصة”.

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