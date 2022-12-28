بالفيديو.. رئيس لجنة تنظيم الشان يرد على المغرب
بقلم حواز عبد النور
رد رئيس لجنة تنظيم منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، رشيد أوكالي، على الجامعة المغربية لكرة القدم.
حيث قال اليوم الأربعاء في ندوة صحفية:”نحن معنيون بالتنظيم على المستوى الوطني، ولذلك نحن أمام حتمية توفير النقل للوفود على المستوى الداخلي فقط”.
وأضاف:”بخصوص القدوم للجزائر.. فإن الوفود المُشاركة هي المسؤولة عن العملية سواء من الناحية المادية أو من ناحية مُخطط الطيران المُعتمد”.
كما ختم:”قوانين المُنافسة تفرض علينا تسهيل الأمور على الوفود للقدوم للجزائر وليس توفير رحلة خاصة”.
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