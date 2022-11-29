بالفيديو.. رئيس ليبيريا جورج وياه يُهنئ نجله بعد تأهل أمريكا
بقلم حواز عبد النور
هنأ رئيس دولة ليبيريا، جورج وياه، نجله، تيموثي وياه، بعد تأهل الولايات المتحدة الأمريكية.
أسطورة كرة القدم الإفريقية نزل لغرف تغيير ملابس ملعب، الثمامة، من أجل تهنئة نجله الذي يلعب لأمريكا.
حيث عانق صاحب الكرة الذهبية سنة 1995 نجله بحرارة بحضور أفراد من أسرته.
وتأهلت الولايات المتحدة الأمريكية للدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.
🎥 شاهد | رئيس ليبيريا 🇱🇷 وأسطورة كرة القدم الإفريقية جورج وياه يهنئ نجله تيموثي 🇺🇸 بمناسبة التأهل إلى ثمن نهائي #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/ZNTHagrPh5
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 29, 2022
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