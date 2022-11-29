بالفيديو.. رئيس ليبيريا جورج وياه يُهنئ نجله بعد تأهل أمريكا

هنأ رئيس دولة ليبيريا، جورج وياه، نجله، تيموثي وياه، بعد تأهل الولايات المتحدة الأمريكية.

أسطورة كرة القدم الإفريقية نزل لغرف تغيير ملابس ملعب، الثمامة، من أجل تهنئة نجله الذي يلعب لأمريكا.

حيث عانق صاحب الكرة الذهبية سنة 1995 نجله بحرارة بحضور أفراد من أسرته.

وتأهلت الولايات المتحدة الأمريكية للدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.