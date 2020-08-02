بالفيديو.. رئيس مولودية الجزائر :”لم يُزعجنا ترسيم شباب بلوزداد بطلا وهنيئا لهم”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. رئيس مولودية الجزائر :”لم يُزعجنا ترسيم شباب بلوزداد بطلا وهنيئا لهم”
بقلم إسماعيل عشاش

هنأ رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، شباب بلوزداد بمناسبة تتويجه لسابع مرة في تاريخه بلقب الدوري.

وصرّح الرجل الأول في إدارة “العميد” قائلا لتلفزيون “النهار” :”ترسيم شباب بلوزداد بطلا لم يُزعجنا، وهنئيا لهم هذا التتويج”.

وأضاف الإداري :”ليس لدينا مُشكل مع السياربي، ولا مع مُسيريهم، لقد كنت أدافع عن حقوق فريقي لا غير”.

وواصل :”لقد نادينا بالموسم الأبيض، وقدمنا مُقترحا يخدم المصلحة العامة، خلال إجتماع الرابطة برؤساء الأندية منذ أسابيع مضت”.

تصريح ألماس بداية من الدقيقة الـسادسة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=863310

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com