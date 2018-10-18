بالفيديو.. رئيس نادي نيس يتنبأ بمستقبل كبير لعطال

أشاد رئيس نادي نيس الفرنسي، جون بيار ريفر، بلاعب فريقه نيس، الدولي الجزائري يوسف عطال، مؤكدا أنه سيصبح لاعبا كبيرا في المستقبل.

ونشر نادي نيس الفرنسي، مقطع فيديو، يظهر الحديث الذي جمع رئس النادي جون بيار ريفر، بلاعب الخضر يوسف عطال، في غرف تغيير ملابس الفريق.

وقال جون بيار ريفر، مخاطبا عطال: “إذا واصلت العمل على هذا النحو، وبهذه الجدية، ستصبح لاعبا كبيرا”.

وأكد رئيس نادي نيس، على ضرورة مواصلة يوسف عطال، العمل الذي يقوم به، مضيفا: “يجب عليك مواصلة العمل والعمل، أنت جيد”.