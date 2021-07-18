بالفيديو.. رئيس واد سلي والمُدرب حموش يبكيان بعد تضييع الصعود

تأثر رئيس فريق مُستقبل واد سلي “شيرانو” عقب تضييع الصعود للرابطة الوطنية المُحترفة الأولى لكرة القدم أمسية اليوم الأحد.

الرجل الأول في إدارة فريق واد سلي أجهش بالبكاء أمام غرف تغيير الملابس الخاصة بفريقه مُباشرة بعد نهاية مواجهة هلال شلغوم العيد.

مُدرب فريق واد سلي “سعيد حموش” تأثر هو الآخر كثيرا وذرف الدموع كما عانق رئيسه في لحظة مؤثرة.

وقال “شيرانو” عقب المواجهة:”أقول لمن حطمنا حسبي الله ونعمة الوكيل.. أنا مُستقيل من رئاسة واد سلي ومُحيط كرة القدم لا يليق بأبناء العائلة، تلقيت الكثير من التهديدات وعاقبوني في عديد المرات”.