بالفيديو.. رئيس واد سلي يتعرّض إلى اعتداء خلال مباراة ترجي مستغانم

تعرّض رئيس مستقبل واد سلي رشيد شيرانو إلى اعتداء خلال مباراة فريقه أمام رائد الترتيب ترجي مستغانم.

كما تعرّض رشيد شيرانو إلى إصابة على مستوى الساق، بعد تهجّم أحد اللاعبين من فريقه ترجي مستغانم عليه.

وظهر شيرانو في احد المستشفيات اين تلقى العلاج من قبل الأطباء، في انتظار الكشف عن العطلة المرضية التي منحت له.

ومن المنتظر، ان تسلّط أقصى العقوبات على اللاعب التي قد تصل إلى درجة حرمانه نهائيا من ممارسة كرة القدم.

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