بالفيديو.. رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، قالت وكالة “ناسا” الأمريكية، إنه قد تم تأكيد إنطلاق طاقم الرحلة من الفضاء بنجاح صباح اليوم الخميس.

وتبدأ مراحل الهبوط من محطة الفضاء، بإغلاق مدخل المركبة ثم انفصالها، وبعدها تدخل المركبة للغلاف الجوي بسلاسة، ويجري فتح المظلات.

وإنطلق رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون أول رائد فضاء عربي يزور المحطة.

وقضى المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، والتي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة، في استكشاف الفضاء.

ونشر الرائد الإماراتي خلال رحلته، عدة صور إلتقطها من الفضاء، شملت مسقط رأسه الإمارات، وصورة لمكة المكرمة والتي عرفت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

We have live views of @AstroHague 🇺🇸, Alexey Ovchinin 🇷🇺 and @Astro_Hazzaa 🇦🇪 descending to Earth under a parachute in preparation for their 7am ET landing. Tune in: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/hgWmcfoixV

