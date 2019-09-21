بالفيديو.. راغب علامة يدعم الرئيس المصري بوجه المظاهرات

دعم النجم اللبناني راغب علامة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوجه المظاهرات، التي اندلعت في مصر، أمس الجمعة، مطالبة بتنحيته.

ونشر راغب علامة، فيديو، أشار من خلاله، أنه يدعم مصر ورئيسها، وحكومتها وشعبها.

وقال راغب علامة: “أنا مواطن لبناني، عربي، لكن أعتبر مصر بلدي، أنا ادعم مصر رئيسا حكومة وشعبا، وربنا حاميها بإذن الله”.

وانتشر الفيديو، بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.