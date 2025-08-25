بالفيديو.. رافاييل لياو يفاضل بين رياض محرز ومحمد صلاح

أبدى نجم منتخب البرتغال، ونادي آسي ميلان الايطالي، رافاييل لياو، رأيه بخصوص اللاعب الأفضل بالنسبة له بين النجم الجزائري رياض محرز، والدولي المصري محمد صلاح.

وفي حوار خاص أجاب رافاييل لياو، عن سؤال حول اللاعب الذي يفضله بين رياض محرز، ومحمد صلاح، قائلا: “بالنسبة لي محرز”.

كما أوضح: “في فريقي كنت سأختار دائما رياض محرز، بالنسبة لي كرة القدم ليس مجرد أهداف فقط”.

وتابع الدولي البرتغالي، ونجم ميلان الإيطالي، رافاييل لياو: “محرز يمكنه صناعة فرص تهديفية، بالإضافة لقدرته على التسجيل”.