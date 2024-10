بالفيديو.. رافاييل نادال يعلن اعتزاله ميادين التنس

أعلن أسطورة رياضة التنس، النجم الاسباني، رافاييل نادال، اليوم الخميس، عن اتخاذه قرار بوضع حد لمشواره كلاعب محترف، بنهاية الموسم الجاري.

وظهر نادال، في مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قال فيه: “أنا هنا كي أخبركم بأنني قررت اعتزال التنس”.

كما أضاف موضحا: “الحقيقة أنني مررت ببعض السنوات الصعبة، خاصة آخر عامين، ولا أعتقد بأنني قادر على اللعب دون قيود”.

وأردف النجم الاسباني: “هذا قرار كان صعبا، واحتجت بعض الوقت لاتخاذه، لكن في هذه الحياة لكل شيء بداية ونهاية، وأعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب لوضع حد لمسيرتي”.

وأضاف صاحب الـ22 لقب في بطولة “غراند سلام”: “أشعر بالحماس كون بطولتي الأخيرة ستكون نهائيات كأس ديفيز، وأن أمثل بلدي في واحدة من أسعد اللحظات في مسيرتي كان نهائي كأس ديفيز في إشبيلية عام 2004”.

وتابع نادال: “أشعر أنني محظوظ للغاية لكل ما مررت به، أريد التوجه بالشكر لكل من له علاقة بالرياضة من زملائي وخاصة المنافسين الكبار لي، قضيت العديد من الساعات معهم، وعشت معهم لحظات سأظل أتذكرها طوال حياتي”.

وختم رافييل نادال (38 عاما): “في النهاية أشكر الجماهير الذين منحوني طاقة احتجت إليها في كل لحظة، كل ما مررت به كان بمثابة حلم يتحقق، أرحل الآن بسلام، وأنا متيقن بأنني قدمت أفضل ما لدي، شكرًا لكم جميعًا”.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

