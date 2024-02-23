بالفيديو.. راكب ينقذ طائرة من كارثة مُحققة!

تمكن راكب طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية، من تجنب كارثة حقيقية، بعد أن لاحظ أن جناح الطائرة يوشك على الانفصال عن هيكلها.

وهبطت بسلام رحلة “يونايتد إيرلاينز” UA354 بعد تعرض الطائرة لأضرار في أحد جناحيها.

وقال أحد المسافرين على متن الرحلة التي تحمل 165 راكبا، في فيديو نشرته زوجته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “نحن على وشك الهبوط في دنفر مع تفكك جناح الطائرة.. لا أستطيع الانتظار حتى تنتهي هذه الرحلة”.

ولم يتم الكشف عن سبب تلف الجناح، وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الحادث.