بالفيديو.. راكيتيش يبدي إعجابه بمحرز ويعتبره الأفضل عربيا

الرياضة
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بالفيديو.. راكيتيش يبدي إعجابه بمحرز ويعتبره الأفضل عربيا
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى الدولي الكرواتي ايفان راكيتيش، لاعب نادي أف سي سيفيل الإسباني، على الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأبدى راكيتيش، إعجابه الكبير برياض محرز، معتبرا إياه أفضل لاعب على المستوى العربي، بالنسبة له.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أين أجاب راكيتيش، عن سؤال حول أفضل لاعب غربي بالنسبة له ليؤكد قائلا: “أحب كثيرا رياض محرز”.


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