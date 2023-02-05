بالفيديو.. رامز جلال ينفّذ مقلبا قبل رمضان

نشر الفنان المصري رامز جلال عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” مقطع فيديو. بدا فيه وهو يثير الرعب في المطرب الشعبي المصري حمو بيكا.

ودخل رامز جلال غرفة هذا الأخير في الفندق الذي يقيمون فيه أثناء تصوير فيلم “أخي فوق الشجرة”. ويحمل في يده ثعباناً ليبدأ بيكا في الصراخ بشكل هيستيري.

وعلّق رامز على الفيديو قائلاً: “حمو بيكا المطرب الأنتيكة من كواليس فيلم “أخي فوق الشجرة””.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش ولكنهما يتعرّضان للعديد من المشاكل. ويجسد حمدي الميرغني خلال أحداث الفيلم شخصية محامٍ.

كما يظهر عبدالباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، والعمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية ذات الطابع الكوميدي.