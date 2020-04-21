بالفيديو.. “رامز مجنون رسمي” يتفنن في تعذيب النجوم العرب في رمضان

أطلقت قناة الـ”أم بي سي مصر”، الإعلان التشويقي الرسمي الأول لبرنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، والذي سيعرض في رمضان.

وكشف الإعلان، عن تغير كبير في فكرة المقلب السنوي للنجم رامز جلال، حيث تخلى عن فكرة التنكر والاختفاء بعيدا عن أنظار ضحاياه، واختار بدلا منها مواجهة ضيوفه.

وتفنن رامز في البرنامج، في تعذيب النجوم العرب الذين استضافهم، بجلسات كهرباء ثم إغراق في المياه، والوقوع في حفرة عميقة.

وتم تصويره البرنامج بالكامل في مدينة دبي، وتقوم فكرته على مواجهة رامز جلال لضيوفه دون الاعتماد على وسيط، ووعد الجميع بأن يعيشوا لحظات من الرعب التي لم يتوقعوها.

ومن أبرز ضحايا رامز جلال هذه السنة، ياسمين رئيس وغادة عادل ونبيلة عبيد وفيفي عبده وياسمين صبري وريهام عبد الغفور وأمينة خليل، وبدرية طلبة.

ومحيي إسماعيل وأروى جودة ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وحمدي الميرغني وعدد كبير من نجوم الفن والرياضة بالوطن العربي.