بالفيديو.. راموس يذرف الدموع في وداع ريال مدريد

ودّع النجم سيرجيو راموس اليوم الخميس، نادي وجماهير ريال مدريد الإسباني، في مؤتمر صحفي، وهو يذرف الدموع، أمام رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وصرح راموس، خلال هذا المؤتمر الصحفي: “هذه أصعب لحظات حياتي، جئت إلى ريال مدريد، قبل 16 عاما مرفوقا بوالدي، واليوم أملك عائلة رائعة”.

وأضاف: “أود أن أشكر الرئيس، المدربين، وجميع زملائي، استمريت لسنوات عديد هنا، وريال مدريد سيبقى في قلبي دائما”.

وتابع سيرجيو راموس: “22 لقبا مع الكثير من الجهد والتضحية، لا شيء سيكون مثلما عشته هنا، لن أقول ودعا، سأقول إلى اللقاء، فيوم ما سأعود إلى هنا عاجلا أم آجلا”.