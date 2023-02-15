بالفيديو.. راموس يعتدي على مصورين بملعب “حديقة الأمراء”

نال مدافع باريس سان جيرمان سيرجيو راموس سخط الصحافة الفرنسية اثر اعتدائه على مصورين أثناء تأدية مهامهم في مباراة البياسجي والبايرن.

ونقلت قناة “بياسجي روبورت” فيديو سيرجيو راموس وهو يعتدي على المصورين أثناء تحيته لجماهير البياسجي.

كما قالت أن المدافع الاسباني كان منفعلا بشكل كبير بعد الخسارة القاسية في مباراة فريقه امام البافاري في لقاء رابطة الأبطال بملعب “حديقة الأمراء” الذي جرى أمس.

ونال راموس كذلك سخط الاعلاميين و المتابعين عبر صفحاتهم الفايسبوكية بقوة بسبب لقطته التي وصفت بالغير رياضية و “اللاأخلاقية”.

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