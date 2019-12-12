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بالفيديو.. ربوح حداد يؤدي واجبه الإنتخابي

الإنتخابات الرئاسية
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بالفيديو.. ربوح حداد يؤدي واجبه الإنتخابي
بقلم يونس رزيق

أدى الرئيس السابق لفريق إتحاد العاصمة ربوح حداد واجبه الإنتخابي صبيحة اليوم الخميس، لإختيار رئيس الجمهورية الجديد.


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