بالفيديو.. ربوح حداد يؤدي واجبه الإنتخابي
أدى الرئيس السابق لفريق إتحاد العاصمة ربوح حداد واجبه الإنتخابي صبيحة اليوم الخميس، لإختيار رئيس الجمهورية الجديد.
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