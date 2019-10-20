بالفيديو رب عائلة ينتحر حرقا أمام مقر دائرة أحمر العين في تيبازة

توفي زوال اليوم، رب عائلة بأحمر العين بإقليم ولاية تيبازة ، بعد أضرم النار في جسده،احتجاجا على إقصائه من السكن.

وحسب مراسل “النهار أونلاين”، فإن الحادث وقعت صبيحة اليوم، قبالة مقر دائرة احمر العين.

وأوضح المصدر أن حادثة الانتحار حرقا، جرت مباشرة بعد نشر أسماء المستفيدين من قوائم السكن الاجتماعي، حيث كان الضحية أحد المقصيين.

بدأت القصة، عندما ساد الغضب وسط عدد من المقصيين وعائلاتهم، حيث راحوا يتجمعون بمحيط مقر الدائرة.

غير أن مصالح الشرطة التي كانت متواجدة بالموقع بكثافة، راحت تحاول تفريقهم، وضمان الهدوء والسكينة.

وفي لحظة من الغضب، أقدم أحد المحتجين الذي قام بتبليل ثيابه بالوقود، بالتهديد بحرق نفسه والانتحار.

بعد ذلك، شرع أعوان الأمن في محاولة تهدئته، بعدما أحاطوا به، غير أنه وبعدما قام شرطي بالاقتراب منه، أضرم المحتج النار في جسده.

وتظهر لقطات فيديو مصورة، تحصلت عليها “النهار أونلاين” لحظات صادمة من عملية الانتحار حرقا.

كما ترصد اللقطات المصورة، أجواء الهلع والرعب التي سادت المنطقة، وسط صراخ وعويل النساء.

وقالت من مصادر محلية أن الضحية الذي أصيب بحروق خطيرة، تم نقله لمحاولة إنقاذ حياته لمستشفى الدويرة، غير أن توفي هناك.

وتفيد معطيات بشأن الضحية أنه رب عائلة يدعى خالد بلجيلالي ويبلغ من العمر 45 سنة.