بالفيديو.. رجل بلجيكي يزيف وفاته لاختبار مدى حب عائلته وأصدقائه

قرر رجل بلجيكي تلقين عائلته وأحبائه درساً لا ينسى في الحياة بعدما زيف وفاته.

وظهر الرجل حيا يرزق في جنازته وهو ينزل من طائرة هليكوبتر بدلاً من أن يتم نقله من على متنها لدفنه.

وفي التفاصيل، قرر “التيك توكر” David Baerten البالغ من العمر 45 عاماً القيام بمزحة ثقيلة الطراز. لكل من عائلته وأصدقائه ليختبر محبتهم له.

وحضر الجنازة المزيفة، التي أقيمت بالقرب من مدينة لييج نهاية الأسبوع الماضي، عشرات الأصدقاء. وأفراد الأسرة وهم يرتدون ملابس سوداء، في انتظار بدء الحفل حتى هبطت مروحية في المكان.

وقفز “الرجل الميت” فجأة من المروحية بينما كان يحيي المعزين قائلاً “تحياتي لكم جميعا، مرحبًا بكم في جنازتي”.

وشعر البعض بالفرحة فيما انهارت دموع البعض لأن الرجل لم يغادر الحياة وذهبوا لمعانقة ديفيد بمجرد هبوطه. بينما ظل آخرون في موقف السيارات في حالة ذهول مما يحدث.

فيما لم يعجب عدد من مرتادي الجنازة المقلب، ما أجبر TikToker الذي يتابعه 165 ألف، على شرح ذلك. قائلاً إنه فعل ذلك لأنه لم يعجبه معاملة أسرته وأصدقائه.

كما أضاف “غالبًا ما يؤلمني ما أراه في عائلتي، ولا تتم دعوتي أبدًا لأي شيء لا أحد يراني كلنا تفرقنا”.

وتابع “شعرت بعدم التقدير، لهذا السبب أردت أن أعطيهم درسًا في الحياة. وأظهر لهم أنه لا يجب عليك الانتظار حتى يموت شخص ما للقائهم”.

وأكد أن بعض أحبائه قد تواصلوا معه منذ المزحة الثقيلة، مضيفاً “بطريقة ما، لقد فزت بالفعل”.!