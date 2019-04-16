بالفيديو.. رجل يعتدي على زوجته القاصر بوحشية ويرسلها للمستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو مؤلم، يُظهر مواطن سعودي، يعذب زوجته المغربية، بطريقة وحشية.

حيث كانت الزوجة تصرخ وتبكي أمام الضربات المبرحة من طرف زوجها، إلى غاية دخولها في حالة هيستيرية.

ونقلت مصادر اعلامية ، أن الأمر يتعلق بشابة قاصر، تبلغ من العمر 17 سنة، وتنحدر من مدينة تمارة بالمغرب.

حيث تزوجت الفتاة القاصر، قبل شهرين بهذا الشخص، واستقرت معه في السعودية، حسب نفس المصادر.

وذلك قبل أن تتحول حياة القاصر إلى جحيم، بسبب قيام زوجها بضربها وتعذيبها، بشكل مستمر.

وأضاف ذات المصدر، أن الفتاة المغربية، تتواجد حاليا في أحد مستشفيات مدينة جدة، في حالة حرجة، بفعل خطورة الضربات التي تعرضت لها.