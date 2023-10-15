بالفيديو.. رحالة فرنسية تستكشف الجزائر عبر الدراجة النارية

وصلت كونستانس، الرحالة الفرنسية الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الجزائر، البلد الغني بالتاريخ والتنوع الثقافي والمناظر الطبيعية الخلابة.

وبدأت مغامرتها في الجزائر في وهران حيث وصلت بعد عبور البحر الأبيض المتوسط ​​ليلا. وفور تفريغ دراجتها النارية، قامت بالإجراءات الإدارية اللازمة لدخول البلاد.

بعد حصولها على إذن بدخول الجزائر، انضمت كونستانس إلى مجموعة من سائقي الدراجات النارية المحليين لاستكشاف البلاد معًا.

كانت الإثارة واضحة عندما أعلنت عن هذه المرحلة الجديدة من مغامرتها. وبصحبة هؤلاء السائقين المتحمسين، تستعد للسفر عبر الطرق الجزائرية لاكتشاف الثقافة والمطبخ والمناظر الطبيعية الفريدة في الجزائر.

خلال رحلتها، تشارك كونستانس النتائج التي توصلت إليها مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتقدم تحديثات منتظمة على حسابها على Instagram. وهي تدعو العالم أجمع للانضمام إليها افتراضيًا وعيش هذه التجربة من خلال عينيها.

كما قالت في مقطع فيديو حديث نشرته على حسابها: “لا أستطيع الانتظار لأظهر لكم كنوز الجزائر. وأغمركم في هذه المغامرة المذهلة على الدراجات النارية”.

ويقدم لقاءها مع سائقي الدراجات النارية الجزائريين منظورا فريدا للحياة المحلية. مما يسمح لمستخدمي الإنترنت باكتشاف الجزائر بطريقة أصيلة وغامرة.

ومن خلال مشاركة رحلتها مع العالم، لا تساعد كونستانس في الترويج للسياحة في الجزائر فحسب. بل إنها تجمع أيضًا الثقافات والناس معًا من خلال شغفها بالمغامرة والاكتشاف. حيث تلهم قصتها العديد من المسافرين للسير على خطاها واستكشاف عجائب الجزائر الخفية.