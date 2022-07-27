بالفيديو.. رحو جورس يمنح التقدم للمنتخب الوطني أمام ليبيا

تمكن لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، رحو جورس، من منح التقدم للخضر، في مواجهة ليبيا، ضمن كأس العرب.

وجاء هدف اللاعب رحو جورس، في الدقيقة الـ25 من عمر هذا الشوط الاول، بعد عمل فردي على الجهة اليسرى لدفاع المنافس.

كما تمكن أشبال المدرب لاسات من خلق بعض الفرص الأخرى للتهديف، لولا التسرع، وفطنة دفاع المنافس.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة لصالح المنتخب الوطني، بنتيجة هدف دون مقابل، على حساب منتخب ليبيا