بالفيديو.. ردة فعل آيت نوري بعد تأهل المغرب لربع نهائي المونديال

تفاعل اللاعب الدولي الجزائري ونادي ولفرهامبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، مع تأهل المنتخب المغربي التاريخي، لربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونشر أمس الخميس، الحساب الرسمي لنادي “الولفز” عبر تويتر، ردة فعل اللاعب أيت نوري، بعد تسجيل حكيمي ركلة الجزاء المؤهلة لربع نهائي المونديال.

وظهر آيت نوري في الفيديو، يصرخ فرحاً بتأهل المغرب لربع النهائي، في المقابل قابله زميله بالفريق يتحسر على إقصاء إسبانيا.