بالفيديو.. ردة فعل محرز بعد قول أغويرو “ما شاء الله”

شهد إحتفال زملاء الدولي الجزائري رياض محرز، بفوزهم على حساب بيرنلي، أمس الثلاثاء، لقطة لافتة للأنظار، من طرف سيرجيو أغويرو.

ويظهر الفيديو أدناه، كيف فاجأ “الكون” الجميع بقوله “ما شاء الله”، داخل غرف حفظ الملابس.

ليتبعه آخر بـ”الحمد لله”، وهو ما أثار ضحك نجم المنتخب الوطني، الذي لم يكن ينتظر مثل هذه الخرجة.

وجاء إستعمال هاتين الجملتين، المُرتبطتين بالدين الإسلامي، لتصنع الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي.

يُذكر بأن محرز وزميله بنجامين ميندي، هما اللاعبان المُسلمان الوحيدان داخل صفوف مانشستر سيتي.