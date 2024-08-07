بالفيديو ..رد صارم من ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة دفاعا عن إيمان خليف

دافع ممثل الجزائر، توفيق كودري، والمنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر بنيويورك بشدة عن البطلة الجزائرية إيمان خليف لدى الأمم المتحدة.

ونشرت الإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، فيديو لمداخلة توفيق كودري التي قال فيها “وفد بلادي لم يكن يتمنى مزج الرياضة بالسياسة، وخصوصا الألعاب الأولمبية الجارية حاليا، استمعنا لإشارة ضمنية لكنها كانت موجهة بوضوح إلى رياضية بطلة من بلادي”.

كما أضاف ممثل الجزائر “إن الملاكمة الشجاعة السيدة الأنسة إيمان خليف، ولدت أنثى عاشت طفولتها بنت يافعة، مارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس، وأؤكد هنا لا يوجد شك، حول ذلك، إلا لمن له أجندة سياسية لا ندري مقاصدها”.

وختم كودري “في الأخير أكتفي بإحالة الجميع إلى اللجنة الأولمبية نفسها، و التي بكامل الوضوح، و بشهادتها التي تقسم ظهر كل مشكك في بطلتنا الشجاعة الأبية، حفيدة النساء الجزائريات الحرائر لبلدي”.