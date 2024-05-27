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الرياضة

بالفيديو.. رد فعل جنوني لـ “زكرينيو” بعد إنقاذ الأخدود من شبح السقوط

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. رد فعل جنوني لـ “زكرينيو” بعد إنقاذ الأخدود من شبح السقوط
الأخدود
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قام المدرب الجزائري نور الدين بن زكري بفرحة جنونية على طريقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيه أثناء نجاح في إنقاذ الأخدود من السقوط.

ونجح المدرب الملقب بـ “زكرينيو” في قيادة فريقه الأخدود للفوز أمام نادي الطائي و ضمن البقاء رسميا في دوري روشن السعودي.

كما نال المدرب بن زكري خريج مدرسة “كوفارتشاينو” الإيطالية الإشادة الكبيرة من قبل المتتبعين و لاعبيه في نادي الأخدود الذي أجمعوا على أن كلمة السر في البقاء كانت بفضل التقني الجزائري.

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