بالفيديو.. رد مزلزل من الرئيس تبون بشأن الضغوطات الممارسة على الجزائر

رد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، على سؤال حول الضغوطات التي تتعرض لها الجزائر من بعض الدول. والتي تحاول الضغط على الجزائر حتى تقف في صف واحد مع البلدان، التي تفرض عقوبات على روسيا.

وقال الرئيس تبون في رده على السؤال ” الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرار في قراراتهم وتصرفاتهم”.

وقد ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين من حول العالم.

وشكر الرئيس تبون نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته في المشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام. في هذه المدينة الجميلة سان بطرسبرغ. المعروفة بغزارة انتاجها الثقافي والفني والشاهدة على الحضارة العريقة للشعب الروسي الصديق.

وقال تبون: “ليس بإمكان أي دولة مواجهة الأزمات التي تواجه عالمنا المعاصر. بل إنها تحديات تتطلب تنسيقا لجهود ومساعي المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة”.

وأشارد تبون بمساهمة روسيا في التخفيف من حدة جانب من جوانب الأزمات الراهنة. من خلال توفير تصدير وتوفير الحبوب ومساهمتها في استقرار أسعار الطاقة العالمية”.

وتابع تبون: “أدعو من هذا المنبر إلى تضافر المساعي والعمل سويا وفق مقاربة تشاركية وتضامنية. تأخذ بعين الاعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف لاسيما الدول الفقيرة التي تعاني من إضرابات وحروب”.