بالفيديو.. رزوقي هداف رفقة توينتي في كأس هولندا

بصم الدولي الجزائري رامز زروقي، لاعب نادي توينتي الهولندي، على هدف جديد اليوم الأربعاء، ضمن منافسة الكأس.

وشارك رزوقي أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه في هذه المباراة، التي جمعت بفريق أو أس أس، من الدرجة الرابعة.

وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ14 من الشوط الأول، من خلال تسجيله هدف البسق عن طريق تسديدة صاروخية.

يذكر أن رامز زروقي، سجل عودته في هذه المباراة للتشكيلة الأساسية لناديه، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب العقوبة التي كانت مسلطة عليه بعد تلقيه لبطاقة حمراء.