بالفيديو.. رسالة بلماضي محرز وفغولي للجيل القادم للخضر

وجه الناخب الوطني “جمال بلماضي” ونجمي الخضر “رياض محرز” و”سفيان فغولي” رسالة للاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

“الكوتش جمال” هنأ مزدوجي الجنسية الذين اختاروا تمثيل الجزائر مؤكدا سعادته الكبيرة برؤيتهم يمثلون العلم الوطني.

من جانبه طالب قائد الخضر من اللاعبين تشريف قميص الخضر مبرزا لهم الفخر الكبير الذي يشعر به الأولياء عند رؤية أبناءهم بقميص المنتخب الوطني.

سفيان فغولي هنأ المديرية الفنية للفاف على العمل الجبار التي قامت به وقدرتها على جلب لاعبين محترفين في صنف أقل من 20 سنة.

https://www.facebook.com/1677966079194220/posts/2799033837087433/