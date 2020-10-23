بالفيديو.. رسالة بلماضي محرز وفغولي للجيل القادم للخضر

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بالفيديو.. رسالة بلماضي محرز وفغولي للجيل القادم للخضر صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وجه الناخب الوطني “جمال بلماضي” ونجمي الخضر “رياض محرز” و”سفيان فغولي” رسالة للاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

“الكوتش جمال” هنأ مزدوجي الجنسية الذين اختاروا تمثيل الجزائر مؤكدا سعادته الكبيرة برؤيتهم يمثلون العلم الوطني.

من جانبه طالب قائد الخضر من اللاعبين تشريف قميص الخضر مبرزا لهم الفخر الكبير الذي يشعر به الأولياء عند رؤية أبناءهم بقميص المنتخب الوطني.

سفيان فغولي هنأ المديرية الفنية للفاف على العمل الجبار التي قامت به وقدرتها على جلب لاعبين محترفين في صنف أقل من 20 سنة.

https://www.facebook.com/1677966079194220/posts/2799033837087433/


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