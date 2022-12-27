بالفيديو.. رسالة مؤثرة من روماريو إلى الأسطورة بيلي

وجّه نجم منتخب البرازيل سابقا روماريو رسالة مؤثرة للأسطورة بيلي الذي يعاني في إحدى مستشفيات “ساو باولو” بسبب الورم السرطاني.

وقال نجم البرازيل روماريو في رسالته المؤثرة عبر فيديو له، الذي نقلته جريدة “لوفيغارو” الفرنسية اليوم :”أيها الملك، ستتعافى، هناك الكثير من الإيمان، العالم جميعا يصلي من أجلك.. أقبلك”.

كما أبدى نجم برشلونة سابقا، تأثره الكبير للحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الأسطورة البرازيلية.

كام قالت أن روماريو طوى صفحة الخلاف معه نهائيا برسالته، وهو الذي كان في خلاف سنوات عديدة.

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