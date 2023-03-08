بالفيديو.. رسالة مؤثرة من قريب الكوميدي جمال دبوز إلى الجزائريين

نشر الممثل الكوميدي الفرنسي التركي، عضو نادي جمال للكوميديا، زغاري. مقطع فيديو على موقع Tiktok يعبر فيه عن حبه وإعجابه بالشعب الجزائري.

وقال المتحدث “أيها الجزائريون لا أحبكم … بل أعشقكم أنتم أشخاص صادقون تركيا وسوريا كانتا في ورطة، كنتم أول دولة في العالم تقدمت لمساعدتهم بدون حسابات. أيها الجزائريون، أنتم في القمة”.

وشدد فرانكو في الفيديو على أهمية التضامن بين الشعوب. وقال إن مساعدة الجزائر لتركيا وسوريا كانت مثالا على كيف يمكن للناس أن يدعموا بعضهم البعض في أوقات الأزمات.