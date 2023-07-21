بالفيديو.. رصد حوت ضخم يخترق جسر فيرازانو-ناروز بأمريكا

رصد رجلان يصطادان قبالة سواحل مدينة نيويورك حوتًا يخترق أسفل جسر فيرازانو-ناروز. وفقًا لمقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأظهر فيديو TikTok ، الذي حصد أكثر من 100 ألف مشاهدة. اختراق الحوت مرتين بالقرب من الشاطئ الصخري بجوار جسر مدينة نيويورك.

وقال رجل لآخر: “لم أرَ واحدة بهذا القرب من قبل”.

وقالت إدارة حدائق مدينة نيويورك إن الحيتان كانت تأتي إلى موانئ نيويورك منذ آلاف السنين.

وأضاف “هذا المشهد المذهل لا يدعو للقلق. أتت الحيتان إلى ميناء نيويورك منذ آلاف السنين. من المحتمل أن هذا الحوت يبحث هنا عن الطعام”.