بالفيديو.. “رضا الفيل” يستغرب تصريحات ماجر بخصوص “بلماضي” !!

تحدث المناصر التونسي “رضا الفيل” عن تصريحات المدرب السابق للخضر “رابح ماجر” التي قال فيها أن بلماضي “تلميذي”.

وقال “رضا الفيل” في تصريحات حصرية لتلفزيون النهار من العاصمة المصرية “القاهرة”.

“شاهدت تصريحات رابح ماجر اليوم وغاضتني منو بزاف عندما قال أن جمال بلماضي تلميذي”.

“رابح ماجر كلاعب كان الأفضل في إفريقيا لكن رياض محرز ومحمد صلاح أيضا نالا هاته الجائزة وكل وقت ووقتو”.

“أوجه رسالة للمنتقدين الذين يظنون أنهم مدربين كبار كمورينيو وأقول لهم أتركوا بلماضي يعمل وجميع المنتخبات خايفة من الجزائر”.