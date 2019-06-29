بالفيديو.. “رضا الفيل” يقصف بن شيخ:”خلي بلماضي يخدم”

بعث المناصر التونسي “رضا الفيل” برسالة مباشرة للاعب المنتخب الوطني الجزائري السابق “علي بن شيخ” مطالبا إياه بالتوقف عن إنتقاد “بلماضي”.

وقال “رضا الفيل” في تصريحات حصرية لتلفزيون النهار من العاصمة المصرية “القاهرة”.

“لدي ثقة كبيرة في الناخب الوطني جمال بلماضي وأطالب من الجميع تركه يعمل في هدوء”.

“أوجه رسالة للاعبين القدامى من بينهم علي بن شيخ الذي عليه التوقف عن النقد لأن كرة القدم تاع 1978 ليست كرة القدم الحالية تاع 2019”.

“كل وقت ووقتو وأطالب من علي بن شيخ البقاء في الأستوديو وترك المدربين الشباب يعملون لأن كرة القدم الحالية أصبحت عبارة عن بلاي ستايشن”.