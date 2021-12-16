بالفيديو.. رضيعة جزائرية تصنع الحدث بعد مشاركتها الفرحة رفقة اللاعبين

صنعت رضيعة جزائرية الحدث وسط الجماهير الجزائرية والقطرية خلال مباراة نصف النهائي التي جرت بين قطر والجزائر بملعب الثمامة.

وقام أحد المناصرين الجزائريين الذي كانو حاضرين بمدرجات الملعب من الجانب الجزائري، رفقة إبنته الرضيعة بتسليمها “إبنته” للمدافع عبد القادر بدران، الذي حملها ودخل أرضية الميدان ليشاركها الفرحة رفقة بلايلي وبونجاح ولاعبين أخرين.

وأحدثت الخطوة الجريئة التي قام بها بها الوالد الجزائري. ضجّة كبيرة لدى وسائل الإعلام الجزائرية وحتى القطرية التي أشارت إلى “اللحمة” المتواجدة عندما يتعلّق الأمر بالدفاع عن العلم الجزائري.

كما لقيت خطوة الوالد الجزائري استحسان عدد من المتتبعين، الذين لم أبدوا إستغرابهم من القرار الرجولي الذي قام به.

ليتواصل مسلسل صناعة الحدث للجماهير الجزائرية أينما حلّت وإرتحلت.