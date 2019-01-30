بالفيديو.. رضيع ينطق كلمته الأولى في عمر 23 يوما!

أحدث رضيع حديث الولادة بالصين مفاجأة، بعدما صدم أمه وممرضاته بلفظه كلمة “ماما”، في عمر 23 يوما فقط.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نطق الطفل لأول مرة في مركز لرعاية ما بعد الولادة، شمال الصين.

ووثقت والدة الرضيع المشهد في مقطع فيديو، وقامت بمشاركته عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ويظهر الرضيع وهو نائم على طاولة بينما تدلك ممرضة ظهره بلطف، وفجأة يقول “ماما”، تاركا والدته وطاقمه الطبي في حالة ذهول.

وعلقت والدة الرضيع على الأمر قائلة “كان رضيعي يبكي أثناء التدليك، ربما كان غاضبا لأني لم أمده بما يكفي من الحليب، وقال فجأة ماما، رغم أنها لم تكن مقصودة، فقد كانت عائلة زوجي سعيدة للغاية”.

ويمكن عادة للمواليد الجدد التلفظ بكلماتهم الأولى، في عمر 12 إلى 18 شهرا.

وعلق طبيب مستشفى “تشانغتشون” للاطفال بالصين على الأمر، أن الرضيع أصدر صوتا بكلمة ماما دون قصد.